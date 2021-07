GP Grã-Bretanha, F1: Novos pneus da Pirelli são mais uma incógnita | AutoSport

O GP da Grã-Bretanha vai ter vários pontos de interesse, a começar com o novo formato da corrida sprint de qualificação, mas não nos podemos esquecer que a nova construção de pneus da Pirelli, recentemente aprovado pela FIA para o que resta da época, fará a sua estreia em competição.

Para além de interessante, é também um ponto de interrogação para as equipas e pilotos, mesmo tendo alguns dados dos testes efetuados em Spielberg. Resumidamente, novo formato de fim de semana, mais pneus (traseiros) novos, resulta numa grande incógnita.

Ainda assim Mario Isola da Pirelli dá algumas luzes sobre o que podemos esperar: “Esperamos por muitas coisas novas durante o fim-de-semana de Silverstone: antes de mais, a introdução da sprint de qualificação para a primeira de três corridas deste ano, o que irá alterar completamente a dinâmica e o ritmo do fim-de-semana, bem como ter um efeito importante na forma como os pneus são utilizados. As diferentes formas como as equipas interpretam estes novos regulamentos e os aproveitam ao máximo vai ser fascinante de ver. Estamos também a introduzir a nova construção de pneus traseiros que foi testada com sucesso na Áustria com feedback positivo. Quanto ao próprio traçado Silverstone, continua a ser um dos maiores testes do ano para pneus, graças a todas as curvas rápidas, o que significa que é sempre essencial alguma gestão de pneus. Outro factor chave é, evidentemente, o clima britânico, que é famoso por ser variável nesta altura do ano”.