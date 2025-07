GP Grã-Bretanha F1: Norris vence ao aproveitar ‘oferta’ de Piastri

Lando Norris (McLaren) alcançou a sua quarta vitória do ano, beneficiando de um erro de Oscar Piastri (McLaren). Piastri, que liderava a corrida, cometeu um erro de principiante ao infringir as regras durante o período de Safety Car, sendo penalizado com 10 segundos.

Após cumprir a penalização, Piastri terminou em segundo lugar, numa corrida que parecia destinada à sua vitória. Desta forma, Norris reduziu a diferença no campeonato.

A McLaren celebrou uma dobradinha, enquanto Piastri sentiu um sabor amargo. A grande festa aconteceu na box da Kick Sauber, onde Nico Hulkenberg (Sauber) alcançou o seu primeiro pódio em 239 Grandes Prémios. O piloto alemão foi eleito Piloto do Dia, um reconhecimento merecido.

Lewis Hamilton (Ferrari) ficou em quarto lugar, não conseguindo um pódio “em casa” pela Ferrari. Apesar de uma boa recuperação, um erro após a paragem nas boxes afastou-o da luta pelo terceiro lugar.

Numa corrida marcada por condições de pista variáveis, Max Verstappen (Red Bull) cometeu um erro após a saída do Safety Car, caindo de segundo para 11º, mas conseguiu recuperar até ao quinto lugar.

Pierre Gasly (Alpine) foi sexto, seguido por Lance Stroll (Aston Martin). Ambos os pilotos alcançaram bons resultados numa corrida difícil, devido às condições da pista. Alex Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin) e George Russell (Mercedes) completaram o top 10.

A primeira metade da corrida foi uma enorme confusão, devido a quatro Safety Car, resultantes dos vários despistes ou incidentes, isto para além da incrível chuva torrencial que assolou o circuito de Silverstone depois da décima volta.

Ollie Bearman falhou por pouco os pontos na sua corrida caseira, com o piloto da Haas a terminar em P11, à frente de Carlos Sainz, da Williams, em P12, e do outro Haas de Esteban Ocon, em P13, tendo o francês contactado com o colega de equipa Bearman nos últimos momentos.

Charles Leclerc foi 14º num dia difícil para o homem da Ferrari, tendo sido um dos que apostou na troca para pneus slick após a volta de formação, enquanto Yuki Tsunoda foi o último piloto classificado em 15º para a Red Bull.

Cinco pilotos abandonaram a corrida, com Franco Colapinto a ser o primeiro a fazê-lo, depois de ter bloqueado o seu Alpine na via das boxes. Liam Lawson abandonou na Volta 1 após uma colisão com Ocon, com o piloto da Racing Bulls a ter de sair de pista, enquanto Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, foi o próximo a registar um DNF após uma volta na gravilha.

Isack Hadjar sofreu um forte acidente nas condições mistas, embora felizmente o piloto da Racing Bulls tenha relatado que estava bem, e Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o último a retirar-se, após uma tarde difícil para o italiano.

Filme da corrida

Depois de várias voltas de chuva cada vez mais intensa, a Direção de Prova fez entrar o Safety Car o que levou Oscar Piastri a perder toda a vantagem de 13 segundos que já tinha conseguido na frente de Max Verstappen e Lando Norris.

Um pouco antes, na volta 11, Piastri foi mandado para as boxes, Norris passa Verstappen que sai da pista, masl ogo a seguir a McLaren faz uma paragem dupla, para novos pneus intermédios, Verstappen também entra, mas Norris teve dificuldades com o pneu da frente esquerda e Verstappen volta à pista de novo na frente do McLaren!

Atrás, Hamilton, Gasly, Alonso e Sainz também foram às boxes, Albon paermaneceu, ficou em segundo, mas não por muito tempo. Na volta 13, Piastri liderava na frente de Verstappen e Norris com Lance Stroll em quarto, depois de ter recuperado todo o tempo com os pneus macios, votando a colocar intermédios no momento certo.

A paragem antecipada para o segundo conjunto de pneus intermédios também funcionou para Hulkenberg, que é quinto. Ocon estava com os seus pneus intermédios originais em sexto, e Gasly conseguiu apanhar Hamilton nessa confusão, também.

Na volta 19, Isack Hadjar saiu e pista e bateu forte, destruindo o Racing Bull, depois de, sem visibilidade, ter batido na traseira do Mercedes de Kimi Antonelli. “Eu não o vi, ele apareceu do nada”, disse o rookie.

Antonelli saiu de pista, mas manteve-se no asfalto da escapatória e permaneceu na corrida, vamos ver é se o seu monolugar susteve danos…

Oscar Piastri colocou-se em ‘trabalhos’. Após a saída do Safety Car, acelerou e travou repentinamente ao ponto de Max Verstappen o ter passado já em travagem, mas pouco depois o piloto da McLaren voltou a acelerar, Verstappen e todos os restantes também, mas o piloto da Red Bull entrou em pião caindo imensas posições

A Direção de Corrida ’notou’ a atitude de Piastri, investigou o sucedido e penalizou o piloto da McLaren em 10 segundos, o que neste momento da corrida o atira para sete segundos atrás de Lando Norris. Max Verstappen caiu para 11º e já ganhou uma posição. Lance Stroll é terceiro na frente de Nico Hulkenberg e Pierre Gasly.

Pouco depois, Lewis Hamilton subiu para sexto, com o seu carro a começar a ganhar vida à medida que a pista secava. Russell, Alonso, Sainz e Verstappen completam o top 10. Não há mais previsão de chuva e, em breve, os intermédios têm que ser substituídos, pelo que ainda muito pode suceder nesta corrida.

Piastri liderava com quase quatro segundos de vantagem sobre Norris, que não precisava de arriscar devido à penalização do seu colega de equipa. Entretanto, Piastri era informado sobre a sua penalização e recebia instruções para baixar o ritmo e dar passagem. Stroll estava bastante distante em terceiro, focando-se em defender a sua posição de Hulkenberg.

Tsunoda tentou ultrapassar Bearman no reinício, causando um pião no Haas, o que resultou na penalização. A próxima fase crucial seria a transição para pneus slick, mas a grande quantidade de spray impede que esse momento chegue. Gasly luta pela aderência, mas Hamilton conseguiu ultrapassá-lo, subindo para quinto e perseguindo Hulkenberg. A possibilidade de Hamilton alcançar um lugar no pódio não estava descartada.

Piastri aumentava a distância para Stroll, mas não para Norris, com a diferença a rondar os 3,7 segundos. Norris, ciente da penalização de Piastri, acelerava, vendo a possibilidade de conquistar uma vitória em casa. Hulkenberg, que procurava o seu primeiro pódio, está perto de Stroll na luta pelo terceiro lugar, com apenas quatro décimos de diferença. É importante notar que Hulkenberg começou em 19º e Stroll em 17º. Hamilton não está a reduzir a diferença tão rapidamente como esperado, mantendo-se a 2,6 segundos.

A trajetória estava a secar rapidamente, levando os carros a procurar zonas molhadas para arrefecer os pneus intermédios. No entanto, ainda não era altura para os slicks, devido às poças nas bermas e fora da linha. A diferença na frente diminuia para apenas dois segundos, com Norris a manter-se próximo de Piastri. Russell pressionava Gasly e tentava uma ultrapassagem em Stowe, enquanto Hulkenberg usava o DRS para ultrapassar Stroll e chegar ao terceiro lugar!

A ativação do DRS beneficiava alguns pilotos, com Verstappen a ultrapassar Sainz para nono. Alonso estava 3,4 segundos à frente do holandês. Hamilton estava a 1,9 segundos de Hulkenberg na luta pela última posição do pódio. Após uma tarde difícil, com uma paragem para colocar slicks antes da partida e um incidente na relva, Leclerc começava a ganhar ritmo, subindo para 11º depois de ultrapassar Albon.

Piastri tentava criar uma distância suficiente para ir às boxes, cumprir a sua penalização e sair em segundo. Se Hamilton ultrapassasse Hulkenberg, essa diferença começaria a diminuir. Russell optava por pneus duros e estavá a ter um bom desempenho, mas passava pela gravilha, conseguindo regressar à pista sem grandes danos. Sainz e Leclerc envolveram-se numa disputa, com Sainz a contestar a manobra de Leclerc para chegar ao oitavo lugar.

Alguns pilotos estava a ter um dia excelente, enquanto outros enfrentavam maiores dificuldades. Verstappen, a recuperar de um pião, ultrapassava Gasly para sexto, o que ainda representava um bom resultado para Gasly em sétimo. Hamilton, tentava aproximar-se de Hulkenberg, decidiu trocar para pneus macios, pois os seus intermédios estavam desgastados. Verstappen também foi às boxes para colocar pneus médios, seguido por Gasly e Stroll.

Hamilton saiu das boxes e quase teve um incidente. Hulkenberg também foi às boxes, mas enfrentava uma paragem lenta de 4,6 segundos, um desastre para ele. No entanto, manteve a posição à frente de Hamilton. Na Mclaren, Piastri recebeu instruções para manter Norris fora do alcance do DRS, e caso Norris tenha o DRS, as ordens de equipa são para não lutar, o que significa que Piastri teria de deixar o seu colega de equipa passar devido à penalização.

Piastri foi para as boxes e cumpriu a penalização de dez segundos, trocando para pneus médios. Entretanto, bandeiras amarelas são acionadas devido a um incidente com Bearman, que se despistou na relva. As repetições mostraram que Bearman tentou ultrapassar Ocon por dentro, mas Ocon fechou a porta, resultando num contacto e ambos fizeram um pião.

A McLaren precisava de uma paragem rápida para Norris, e consegui fazê-la em 2,4 segundos. Norris regressou à pista com uma vantagem confortável, liderando o Grande Prémio da Grã-Bretanha à frente de Piastri por pouco menos de seis segundos.

Hulkenber caminhava calmamente para um excelente pódio, aproveitando o erro de Hamilton que o colocou longe demais do piloto da Kick Sauber, para recuperar. Lance Stroll era quinto, depois de uma grande corrida, confirmando que água na pista é com ele.

Pierre Gasly também mantinha uma classificação boa, sétimo, para o que tem sido a época da Alpine. Yuki Tsunoda…era último com o segundo Red Bull.