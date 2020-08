GP Grã-Bretanha F1, Nico Hülkenberg: “O meu corpo vai sentir isto amanhã e domingo”

Nico Hülkenberg não corria na Fórmula 1 desde o Grande Prémio do Abu Dhabi em 2019. O antigo piloto da Renault voltou para substituir Sergio Pérez na Racing Point, depois do mexicano ter acusado positivo num teste à COVID-19.

No final do dia, Hulkenberg disse à f1.com: “As últimas 24 horas têm sido especiais, loucas e selvagens. Às 4h30 da tarde de ontem recebi uma chamada, apanhei o avião e estive a fazer o banco até às duas da manhã. Às 8h estava no simulador e depois vim para a pista”.

Não tivemos muito tempo porque eu também tive de ser testado [para Covid]. Fui atirado à água aqui. Embora esteja em boa forma, este tipo de forças G, especialmente aqui em Silverstone, com 35 graus é difícil. O meu corpo vai sentir isto amanhã e domingo”.