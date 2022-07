GP Grã-Bretanha F1, Nicholas Latifi: “O meu carro não é o 10º mais rápido, mas chegámos lá” | AutoSport

Nicholas Latifi foi uma das estrelas da qualificação do Grande Prémio da Grã-Bretanha, depois de ter colocado o seu Williams na Q3, indo por isso partir da 10ª posição, o melhor que conseguiu na Q3, e que não é nada mau tendo em conta que o melhor que tinha conseguido este ano foi ser quatro vezes 18º. Mas o canadiano mantém as suas expetativas para a corrida em aberto.

Latifi conseguiu ultrapassar Pierre Gasly e colocar o seu Williams na Q3, mas aí um erro, depois de derrapar sobre a gravilha de Abbey significou que o canadiano perdeu uma oportunidade de se qualificar melhor do que o 10º posto, no entanto, está satisfeito com o resultado: “Sim, obviamente uma sessão de qualificação muito positiva. Quero dizer, penso que chegar ao Q2 já era ótimo e o Q3 definitivamente mais do que podíamos esperar”, começou por dizer Latifi. “Quando chove, é óbvio que se espera que haja oportunidade.

“De um modo geral, estou satisfeito, com certeza e penso que o que era realmente chave era estar no lugar certo no momento certo e a equipa fez um excelente trabalho, com o posicionamento em pista.

E sim, conseguimos a volta quando precisámos.

Isso foi obviamente muito positivo mas há também um pouco de frustração com a Q3, mas nessa altura, estou tão fora de posição e penso que ficar mais acima ia ser sempre complicado.

O meu carro não é o 10º carro mais rápido, claramente, na grelha, mas com a chuva conseguimos fazer um ótimo trabalho em equipa e chegámos lá. Amanhã, para a corrida, o mais provável é que esteja seca, vamos ter muitos carros mais rápidos a vir de trás. Temos de ver o que podemos fazer; no final, temos de nos concentrar na nossa corrida e qualquer que seja o resultado…”.