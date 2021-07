GP Grã-Bretanha F1, Montoya: “Lewis mostrou o quanto quer ganhar o título” | AutoSport

Convidado para o primeiro episódio do programa de Will Buxton no Motorsport TV, Juan Pablo Montoya, afirmou que, Lewis Hamilton provou no GP da Grã- Bretanha, o quanto quer voltar a ser campeão e que é o piloto da Mercedes que tem de correr mais riscos.

“Lewis vai definitivamente ser mais forte nisto. Max também não esteve na situação anterior, em que tinha de ter em conta a luta por um campeonato. Max é mais rápido, Lewis sabe que é o piloto que tem de assumir os riscos agora, caso contrário não ganhará o título este ano. Através deste incidente, Lewis mostrou o quanto quer ganhar o título.”

Já Max Verstappen, na opinião do antigo piloto de F1, poderia ter-se poupado ao acidente e assim conseguir pontuar ou até lutar pela vitória.

“Ele precisa ser inteligente e ganhar pontos. Poderia ter tirado o pé do acelerador antes do acidente e ter ficado feliz com o segundo lugar. Com a estratégia certa, poderia até ter ganho. Mas insistiu em ir para a vitória e agora podem ver quantos pontos isso lhe custou”.