GP Grã-Bretanha F1: Mercedes parece ter melhorado, mas há que esperar para ver… | AutoSport

A Mercedes está a dar fortes sinais de que finalmente já entende quais são os problemas do W13, começa a perceber realmente como o carro funciona e parece estar a começar a encontrar o caminho certo para desbloquear desempenho no carro.

O que sucedeu hoje no segundo treino livre não foi por acaso, é uma consequência direta dos upgrades do carro, mas ainda é demasiado cedo para tirar conclusões, são apenas sinais.

As atualizações da Mercedes foram na suspensão dianteira e nas suas carenagens, os ‘inlets’ do chão do monolugar, e a asa traseira. As mudanças de pormenor feitas na borda exterior do piso são bem diferentes do que a Mercedes tinha anteriormente.

O que se viu, parece ser um passo em frente tendo em conta o que o carro fez em pista, mas o dia de amanhã irá dar uma visão muito mais clara do que pode passar a ‘valer’ a Mercedes.

Talvez o facto da Red Bull ter estado menos bem dê a sensação que a Mercedes ‘cresceu’ mais do que realmente evoluiu. Mesmo que tenha melhorado, o que parece ter sucedido, se amanhã a Red Bull voltar ao normal, teremos uma ideia precisa do que a Mercedes melhorou…