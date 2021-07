GP Grã-Bretanha F1: Mercedes leva upgrade, será que chega para dar luta à Red Bull? | AutoSport

Não é só a corrida de qualificação que domina o interesse do fim de semana de fórmula 1, pois o facto da Mercedes levar upgrades para Silverstone é importante, já que vimos de cinco triunfos seguidos da Red Bull e se há uma pista em que a Mercedes é boa, é em Silverstone. Foram feitos muitos comentários por parte de Toto Wolff durante as duas corridas na Áustria, ao sugerir que a Mercedes não iria desenvolver mais o seu monolugar de 2021 enquanto a Red Bull continuava a acrescentar desempenho ao seu, mas a verdade é que há diferenças entre desenvolvimento e atualizações.

Pode ter parado o desenvolvimento e, portanto, não haver mais itens a ser testados no túnel de vento, mas isso não significa que tudo o que foi desenvolvido anteriormente tenha sido fabricado e trazido para o carro. Portanto, quando James Allison esclareceu a questão, ficou a saber-se que haveria uma atualização introduzida em Silverstone por parte da Mercedes.

Os pilotos têm sido bastante tímidos quanto à dimensão dessa atualização, mas o que já ficou claro é que essa evolução precisa de dar à Mercedes um sólido passo em frente, pois face ao que se tem visto, a Red Bull está um bom passo à frente em termos de desempenho. Dito isto, o W12 esteve muito mais no ritmo em Paul Ricard, do que sucedeu nas duas corrida da Áustria, pelo que talvez em Silverstone seja possível ver Lewis Hamilton e Valtteri Bottas em luta direta com a Red Bull.