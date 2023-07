GP Grã- Bretanha F1: Mercedes com mais uma atualização, será desta? | AutoSport

O Grande Prémio da Áustria foi um fim de semana muito desanimador para a Mercedes, especialmente depois do otimismo que se tinha acumulado, cortesia de uma atualização em Barcelona e de uma forte exibição num tipo de pista muito diferente no Canadá, mas o sétimo e o oitavo lugares de George Russell e Lewis Hamilton, respetivamente, foi tudo o que a equipa teve para mostrar na corrida de domingo, depois de ter lutado pelo ritmo do W14, mas houve sempre uma ânsia de passar para Silverstone, dado que a equipa espera que o circuito se adapte bem ao W14.

Mesmo apenas na sua forma atual, a Mercedes esperava ser mais forte do que na Áustria, mas Toto Wolff diz que haverá uma atualização e algumas ideias novas a serem implementadas pela equipa em Silverstone.

O Diretor da Equipa insiste que a Mercedes pode reduzir a diferença e ganhar corridas este ano, e diz que não vai desistir dessa busca, tendo estado mais perto de Max Verstappen no Canadá do que em qualquer outra corrida.

Com três sessões de treinos para tentar ajustar o carro e encontrar o seu ponto ideal, Wolff está confiante de que estarão mais perto do seu próprio potencial máximo no domingo – mas muito do quão perto da Red Bull isso está dependerá do desempenho das atualizações, mas a Mercedes está agora desde o ano passado a provar o mesmo ‘remédio’ que infligiu aos adversários anos a fio, com muito poucas exceções. E a Red Bull este ano não permitiu uma única dessas exceções…