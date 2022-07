GP Grã-Bretanha F1, McLaren: melhor que em 2021 é difícil… mas possível | AutoSport

Lando Norris e a McLaren terminaram em quinto lugar em Silverstone 2020 e quarto em 2021, mas este ano, neste momento não parece que a McLaren tenha capacidade, leia-se ritmo para continuar esse padrão de sequência e chegue este fim de semana ao pódio.

Pode acontecer, claro, mas não em condições normais de corrida, tendo em conta somente o ritmo que a equipa apresenta neste momento.

Lando Norris esteve em boa forma na sexta-feira, mostrando um ritmo inicialmente tão forte que até se surpreendeu com a rapidez com que estava a caminho do terceiro tempo mais rápido.

Nas retas, apenas Williams teve o melhor desempenho.

Os dados mostram que a McLaren é a quarta equipa mais rápida em termos de ritmo de uma só volta, fazendo do Q3 o alvo mínimo e, embora caiam de novo para quinto no ranking do ritmo de corrida, atrás da Alpine, podem ter esperança nos passos que deram de sexta-feira a sábado deste ano, que os têm ajudado a obter um desempenho melhor do que o esperado. Vamos ver como corre hoje…