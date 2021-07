GP Grã-Bretanha, F1: Mazepin e Vettel convocados pelos comissários | AutoSport

O piloto da Haas, Nikita Mazepin e Sebastian Vettel da Aston Martin, foram chamados pelos comissários do GP da Grã-Bretanha.

Em causa está o possível não cumprimentos do procedimento de treino de largada no final do segundo treino livre.

Sebastian Vettel terminou a sprint de qualificação no 8º posto e Mazepin no 19º.