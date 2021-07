GP Grã-Bretanha, F1: Max Verstappen vence na estreia da Sprint | AutoSport

Max Verstappen levou de vencida a primeira edição da sprint de qualificação. O piloto da Red Bull decidiu a corrida sprint na largada, deixando Lewis Hamilton com o segundo posto ainda antes da curva 1. O britânico ainda tentou recuperar a liderança, mas teve apenas uma oportunidade, que foi bem defendida pelo neerlandês. Valtteri Bottas terminou no terceiro posto.

Max Verstappen ganha mais 3 pontos e parte da pole position na corrida de amanhã. Lewis Hamilton conquista dois pontos e Bottas, um ponto.

Charles Leclerc sairá de quarto da grelha, com os dois McLaren na linha atrás, com Lando Norris a liderar a dupla. Fernando Alonso (7º) terá a companhia de Sebastian Vettel na grelha e a fechar os dez primeiros ficaram, George Russell e Esteban Ocon, respetivamente.

Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Kimi Raikkonen optaram por partirem com pneus macios para as 17 voltas da Sprint. Uma estratégia diferente do restante do pelotão.

Filme da corrida sprint de qualificação:

Max Verstappen largou melhor que Lewis Hamilton e roubou a liderança ainda antes da curva 1, com o britânico a ficar no segundo posto. Fernando Alonso também fez uma excelente largada e na passagem pela primeira vez na meta, tinha conseguido recuperar 6 posições. Alonso conseguiu chegar ao 5º posto, ficando à frente de Lando Norris, que tinha por sua vez, ultrapassando Sergio Perez (que ficou entre este e o companheiro de equipa, Daniel Ricciardo).

Hamilton tentou ainda recuperar o primeiro lugar, mas teve de tirar o pé do acelerador, já que Verstappen defendeu bem a sua posição.

Com Fernando Alonso na quarta posição e baixando o ritmo, Charles Leclerc que seguia no quarto posto, tinha a posição segura, já que o espanhol seguia muito mais atrás. Alonso recebeu o aviso que não poderia mais defender-se da forma como tinha feito e Norris, informado desse facto, aproveitou e ultrapassou o espanhol da Alpine.

Na volta 6, Sergio Perez perdeu a traseira no complexo de Becketts e saiu de pista, perdendo muitas posições. Ficou apenas à frente de Nikita Mazepin, conseguindo, pouco depois, ultrapassar Mick Schumacher.

George Russell teve um pequeno toque na primeira volta com Carlos Sainz, obrigando o piloto da Ferrari a sair de pista momentaneamente. Com isso, Sainz perdeu muitas posições e a direção de corrida indicou que o incidente será investigado depois da Sprint.

Daniel Ricciardo repetiu o movimento do seu colega de equipa e ultrapassou Fernando Alonso, passando a ocupar o sexto posto, atrás de Lando Norris. Alonso, que tinha pneus macios, começou a perder terreno e Sebastian Vettel começou a ficar perto do piloto da Alpine, mas com alguma dificuldade para chegar-se o suficiente para tentar uma ultrapassagem. George Russell seguia atrás deste duo no 9º lugar e Esteban Ocon fechava os 10 primeiros.

A duas voltas do fim da Sprint, Perez era avisado que teria que parar e desistir para poupar o carro. O mexicano sairá de último da grelha de amanhã.

Até ao fim, Hamilton não conseguiu encurtar a diferença para Verstappen, terminando com 1.430s de desvantagem para o piloto da Red Bull. O mesmo aconteceu a Vettel, que não conseguiu ultrapassar Alonso pelo 7º posto.