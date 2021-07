GP Grã-Bretanha, F1: Max Verstappen no topo da tabela de tempos | AutoSport

Max Verstappen voltou a ser o mais rápido na sessão de treinos. Numa sessão onde muito se trabalhou para a obtenção de dados com os 3 compostos de pneus, Charles Leclerc foi o segundo mais rápido e Carlos Sainz o terceiro piloto com o tempo mais rápido.

A tabela de tempos pode ser “enganadora”, já que se percebeu que muitos pilotos estiveram em ritmo de corrida. Isso parece óbvio, já que a sprint de qualificação apenas decide a posição na grelha e num traçado onde existem muitas oportunidades de ultrapassagem, a posição em pista não é tão fundamental como noutras corridas.

O segundo treino livre para o GP da Grã-Bretanha iniciou-se com Esteban Ocon a estabelecer a primeira referência, com 1:31.944s. No entanto, os dois Red Bull passaram para o topo da tabela de tempos, primeiro com Sergio Perez e depois Max Verstappen. O neerlandês rodou com pneus médios em 1:30.428s.

A 20 minutos da sessão, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Antonio Giovinazzi estavam fora dos 10 primeiros.

Os dois pilotos da McLaren rodaram mais de 15 voltas com o mesmo jogo de pneus médios, enquanto os Mercedes rodaram com pneus macios, sem marcar tempos muito rápidos, trocando depois para pneus duros para Valtteri Bottas.

Quando a McLaren montou pneus médios novos nos carros, Lando Norris e Daniel Ricciardo saltaram para 3º e 4º lugares, respectivamente. Verstappen melhorou o seu tempo, para 1:29.902s., enquanto Carlos Sainz com pneus macios subiu para o segundo posto a 0.605s do neerlandês. Já o seu colega de equipa, Charles Leclerc com pneus médios melhorou o tempo do espanhol e ficou a 0.375s do tempo de Verstappen.

Esteban Ocon passou de novo para o topo da tabela de tempos, desta vez com o quarto melhor tempo e com pneus médios montados no Alpine.

Perto do final da sessão, Verstappen foi informado pela equipa via rádio, que queriam seis a sete voltas rápidas com os pneus duros montados. Por essa altura, Verstappen tinha completado 17 voltas na sessão. Leclerc, no segundo posto, tinha completado 27 voltas.

Até ao fim da sessão, nenhum piloto apresentou mais tempos rápidos.