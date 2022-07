GP Grã-Bretanha F1, Max Verstappen: ”não foi o ideal, mas também não é um grande problema” | AutoSport

Max Verstappen rodou muito pouco na primeira sessão molhada, e não teve uma boa segunda sessão, com o neerlandês a acreditar que o facto de ter rodado pouco no TL1 pode ter sido a causa de uma segunda sessão de treino ligeiramente comprometida: “Sim, quero dizer que é sempre um pouco complicado depois de não guiar praticamente nada no TL1. O TL2 fica, claro, uma sessão muito mais de ‘adivinhação’, digamos assim, pois nada se construiu no TL1.

Talvez não tenha sido o ideal, mas também não é um grande problema, por isso penso que sabemos no que temos de trabalhar e é isso que vamos tentar fazer de um dia para o outro. Mas amanhã provavelmente está a chover de novo, por isso temos novamente diferentes tipos de condições. Mas não faz mal.

[Fizemos algumas voltas com o composto mais macio. Com todas as curvas de alta velocidade, os pneus em geral, usam-se muito. Ia ser sempre, penso eu, bastante complicado gerir os pneus”, disse Verstappen que quanto ao ritmo da Ferrari, tendo Sainz estabelecido o tempo mais rápido na sexta-feira, Verstappen não se mostra preocupado: “Todos os fins-de-semana eles são rápidos, por isso não é uma surpresa. [Mas] insisto, não foi mau, estamos na luta, ainda há algumas coisas que precisamos de ver, pneus também, por isso está tudo bem!”