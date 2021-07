GP Grã Bretanha F1: Max Verstappen lidera a meio da corrida Sprint. | AutoSport

Max Verstappen lidera a meio da corrida Sprint, perseguido à distância por Lewis Hamilton

Apenas quatro pilotos arriscaram calçar os pneus macios nesta corrida Sprint, com Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Kimi Raikkonen a arriscarem uma estratégia mais agressiva.

Max Verstappen largou melhor e assumiu a liderança da corrida, com Lewis Hamilton a pressionar muito na primeira volta. Vatteri Bottas, mesmo com os pneus macios não conseguiu capitalizar o arranque. Fernando Alonso largou melhor, e conseguiu subir de 11º para quinto, atrás de Charles Leclerc e à frente de Lando Norris, Sérgio Pérez. George Russell tocou ligeiramente em Carlos Sainz obrigando o espanhol a ir um pouco fora de pista, caindo para 16º enquanto Nikita Mazepin tocou em Mick Schumacher acabando por fazer um pião.

LAP 7/17



A big spin from Sergio Perez – no real damage done apart from dropping him down to P18 👀#BritishGP 🇬🇧 #F1Sprint pic.twitter.com/oEqmYDBgX7