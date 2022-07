GP Grã-Bretanha F1, Max Verstappen: “a parte de baixo do lado esquerdo estava ‘rompida’” | AutoSport

Max Verstappen obteve um simpático sétimo lugar em Silverstone, depois de ter feito a maior parte da corrida com um monolugar danificado, depois de ter passado por cima dos detritos deixados por um Alpha Tauri e, levando o seu Red Bull RB18 ao melhor resultado possível. Antes, percebeu-se que tinha ritmo para vencer, aproveitou um erro de Carlos Sainz para ir para a frente da corrida, mas pouco tempo lá esteve: “Sétimo lugar é um bom resultado considerando os danos que tive no carro e com Checo no pódio, conseguimos alguns bons pontos para a equipa. Claro que esperava mais, mas foi apenas um azar.

Dei uma vista de olhos ao carro durante a bandeira vermelha e toda a parte de baixo do lado esquerdo estava ‘rompida’. Atingi um enorme pedaço de destroços; penso que era carbono. Enquanto guiava, sentia-o como um furo, uma vez que não tinha equilíbrio e tinha muita inclinação no carro. Tentei encontrar um bom equilíbrio aerodinâmico, mas foi difícil. Quero também dizer que fico contente com o Alex (Albon) e o Zhou (Guany) estejam bem, nunca é agradável ver estas coisas e hoje provou-se mais uma vez que o Halo é uma melhoria maciça para a segurança, penso que sem ele o Zhou teria ficado num estado diferente”.