GP Grã-Bretanha, F1: Marc Surer aponta favoritismo à Mercedes | AutoSport

A diferença entre Red Bull e Mercedes nas últimas rondas, especialmente nas 3 provas consecutivas, parece ser enorme, com vantagem clara da equipa de Christian Horner. A Mercedes anunciou uma “boa” atualização para os seus carros, mas não é claro que será suficiente ou se os Red Bull continuarão a ter um melhor pacote.

Marc Surer, antigo piloto da F1 do princípio da década de 80, em entrevista ao site formel1.de, diz que a vantagem da Red Bull se deveu à elevação do traçado austríaco e ao motor Honda.

“A Áustria é, evidentemente, uma pista especial, com longas retas e curvas apertadas. Isso torna-a especial e também não corresponde às características de outros circuitos. O motor Honda funciona bem em altitudes mais elevadas. No México estavam numa corrida à parte e no Brasil sempre se saíram bem. O Red Bull Ring está a 700 metros. O ar rarefeito parece ajudar o motor.”

Silverstone traz também, na ótica de Surer, outra característica que ajudará os Mercedes: “Nestas curvas mais longas, os carros com uma distância maior entre eixos têm uma vantagem. Simplesmente tem um carro mais seguro nas curvas mais longas. Silverstone será, portanto, nova oportunidade para a Mercedes ganhar”