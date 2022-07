GP Grã-Bretanha F1: Manifestantes conseguiram passar rede de proteção de Silverstone | AutoSport

Algumas notícias desde Silverstone dão conta da entrada de alguns manifestantes no circuito, já numa altura em que a corrida estava já sob bandeira vermelha após o acidente de Zhou Guanyu.

A polícia e os marshals agiram rapidamente no local.

A FIA forneceu uma atualização sobre os manifestantes que entram em pista:

“Também confirmamos que, após a bandeira vermelha, várias pessoas tentaram entrar em pista. Estas pessoas foram imediatamente afastadas e o assunto está agora a ser tratado pelas autoridades locais”.

Protestors on the track at the #BritishGP. They stormed the fence on the first lap. pic.twitter.com/9BEAH9zzwS