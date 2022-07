GP Grã-Bretanha F1, Lewis Hamilton: “podíamos ter ficado entre os três primeiros” | AutoSport

Lewis Hamilton mostrou-se frustrado no final por não ter conseguido um lugar na segunda fila da grelha para o Grande Prémio da Grã-Bretanha. O inglês da Mercedes qualificou-se em quinto mas disse que as suas expectativas eram muito maiores do que isso.

A Mercedes entrou em Silverstone procurando colocar alguma pressão sobre os primeiros classificados, depois de trazer um pacote de atualizações para o W13, mas depois de terminar em segundo lugar no TL1 e TL2, Hamilton só conseguiu ficar em quinto na qualificação: “Estou um bocadinho ‘lixado’ porque temos aqui uma multidão tão grande e eu lutei muito pela pole position. E penso que podíamos ter ficado entre os três primeiros; eu estava a tentar ficar pelo menos em segundo, e acabar em quinto torna o dia de amanhã mais difícil.

Mas eu sei que amanhã tenho esta multidão incrível comigo, por isso vou tentar…

Trouxemos algumas peças novas para o carro, mas não foi necessariamente uma grande, grande atualização”. Mas foi definitivamente uma melhoria para nós e parece que fechámos a margem um pouco.

Penso que com a pista seca não teríamos conseguido competir por um top três ou algo do género, mas acho que com a chuva tivemos uma oportunidade”, disse à Sky Sports F1.