GP Grã-Bretanha F1, Lewis Hamilton: “Não é um desastre, mas foi um dia difícil”

Lewis Hamilton completou o TL1 e o TL2 em segundo e quinto, respetivamente. No final do dia, o campeão mundial não se mostrou muito satisfeito com o W11 da Mercedes.

À f1.com, Lewis afirmou: “Foi um dia difícil. Está vento o que complicou as coisas com o balanço do carro. Não está tão bom como eu gostaria. Os pneus macios também não eram os melhores. Vamos trabalhar com os engenheiros. Amanhã também vai estar mais fresco”.