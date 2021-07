GP Grã-Bretanha F1, Lewis Hamilton: “Não deixei que nada se colocasse no caminho” | AutoSport

Lewis Hamilton não tinha passado pela liderança da corrida até às voltas finais, quando conseguiu ultrapassar Charles Leclerc. Após a vitória, o apoio vindos das bancadas foi enorme, com o piloto a festejar com os fãs presentes em Silverstone e a agradeceu esse apoio na sua entrevista.

“Isto é um sonho para mim, vencer em frente a esta multidão. Não o conseguiria sem o grande trabalho de equipa do Valtteri, do espantoso trabalho da equipa.”

Em relação ao incidente com Max Verstappen e a penalização sofrida pelo mesmo, Hamilton defendeu-se dizendo que estava ao lado do piloto neerlandês e que não pensou mais na penalização.

“É duro. Dei tudo nesta última semana a trabalhar para encontrar qualquer aumento de desempenho e estou muito orgulhoso de toda a gente que continuou a trabalhar, sabendo que tínhamos um défice. Tento sempre ser seguro quando me aproximo do Max, ele tende a ser agressivo e hoje, eu estava completamente ao lado dele e dei-lhe espaço. Concordando ou não com a penalização, engoli e continuei a trabalhar. Não deixei que nada se colocasse no caminho.”