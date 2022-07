GP Grã-Bretanha F1, Lewis Hamilton: “Fizemos definitivamente uma melhoria” | AutoSport

Lewis Hamilton, George Russell e a Mercedes aproveitaram bem o dia de abertura do Grande Prémio da Grã-Bretanha com a equipa de Brackley a mostrar um bom andamento no seu W13 dotado de várias evoluções.

Hamilton, em particular, estava entusiasmado: “Foi um bom dia. Quem me dera que todos tivéssemos mais pista no TL1, mas aquele belo tempo que normalmente temos aqui em Silverstone é o que o torna tão especial! Pode estar a chover numa curva, ou em metade da pista e secar noutro sítio, por isso estava apenas molhado nas curvas 6 e 7 e um pouco abaixo da 9, e depois estava seco em todo o lado. Isso dificultou as coisas.

“Penso que [o carro está] ainda a saltar bastante, não em linha reta, mas nas curvas é bastante duro, não fisicamente, mas nos pneus e em tudo. Viemos de um circuito de baixa asa, de baixa velocidade [em Montreal], para um circuito de média e alta velocidade. Por isso, não consegui sentir o carro desta forma na semana passada. Mas é muito mais suave, nesta pista, o que é muito melhor. O nosso ritmo de corrida longa não é tão bom como as outras equipas, mas não está a quilómetros de distância.

Por isso, fizemos definitivamente uma melhoria, e tenho a certeza que podemos trabalhar e melhorar ainda mais o carro de um dia para o outro”, disse Hamilton.

Russell não estava tão convencido da eficácia das melhorias: “Não estou muito certo, precisamos de investigar. Lutei muito mais com o combustível baixo em comparação com Lewis; ele deu uma volta realmente forte.

O combustível alto era definitivamente mais promissor, em comparação com os McLaren, com os mesmos [pneus] que nós. Fomos muito mais rápidos do que eles no final, quando aquecemos os pneus.

Os Ferrari, no final, estavam [a enfrentar a degradação dos pneus]; estávamos apenas a melhorar volta após volta. Há aí alguns sinais positivos… mas há definitivamente espaço para melhorar, com certeza.

“O carro anda aos saltos, por isso temos de tentar compreender isso, mas não há ‘porpoising’ nas retas, o que é pelo menos um sinal positivo. Como já disse, há aí aspetos positivos – só precisamos de marcar, e de o maximizar verdadeiramente”.