GP Grã-Bretanha, F1: Lewis Hamilton bate Verstappen pela pole para a sprint | AutoSport

Lewis Hamilton vai ficar na história como o primeiro piloto a conseguir a pole position para a corrida sprint de qualificação, que se realiza amanhã. O britânico bateu Max Verstappen, mesmo com um erro na última curva da sua segunda volta e com isso, não conseguiu melhorar o tempo da sua primeira tentativa. Valtteri Bottas conseguiu o terceiro lugar na qualificação.

Surpreendente foi o posto alcançado por George Russell, que pela segunda vez consecutiva, passou para a Q3. O britânico da Williams alcançou o 8º melhor tempo, sendo melhor que Carlos Sainz e Sebastian Vettel.

Q1: Yuki Tsunoda eliminado

Lewis Hamilton foi o primeiro a colocar um tempo rápido, com o tempo de 1:27.160s. Max Verstappen respondeu e baixou a fasquia, apenas não conseguindo bater o tempo do britânico no setor 1. Completou a volta em 1:26.751s.

Os dois pilotos da Alpine conseguiram bons tempos nas suas segundas tentativas de voltas rápidas, com Fernando Alonso a conseguir colocar-se no 4º posto e Esteban Ocon um pouco mais atrás, com o 9º posto.

Com a pista a melhorar, para a última tentativa dos pilotos, Sebastian Vettel estava nos lugares de eliminação, a 2 minutos do fim da Q1, enquanto George Russell estava no 9º posto.

Enquanto Sebastian Vettel conseguiu subir para posições seguras, o seu colega de equipa ficou em risco de ser eliminado. Apenas 26 milésimos de segundo separou Lance Stroll e Yukki Tsunoda, este último eliminado.

Foram então eliminados Tsunoda, Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2: Os dois Alpine e Gasly eliminados

Na primeira tentativa na Q2, Lewis Hamilton conseguiu obter a volta mais rápida, com o tempo de 1:26.602s. Hamilton bateu o tempo que Valtteri Bottas tinha pouco antes conseguido.

Embora perdendo tempo para Hamilton nos dois primeiros setores, Max Verstappen bateu o tempo do piloto da Mercedes, conseguindo na sua primeira tentativa, 1:26.504s.

Depois das primeiras tentativas, Fernando Alonso, Lance Stroll e Pierre Gasly estavam nos lugares de eliminação, assim como George Russell e Antonio Giovinazzi.

Na segunda e última tentativa na Q2, Lewis Hamilton melhorou o seu tempo e ficou com o tempo mais rápido, passando Verstappen.

George Russell melhorou bastante o tempo da sua volta anterior e terminou com o 7º melhor tempo, enquanto Alonso, Gasly, Ocon e Stroll ficaram pelo caminho. Giovinazzi também não melhorou o seu tempo.

Q3: Hamilton bate Verstappen

Na primeira tentativa dos pilotos, Sergio Perez foi o primeiro a conseguir o melhor tempo, mas com os restantes adversários a completarem as suas voltas rápidas, o mexicano passou para 4º, com Lewis Hamilton a assumir a pole positoin provisória, seguido de Max Verstappen e Valtteri Bottas.

Os dois McLaren ficaram atrás de Perez, com Lando Norris na frente de Daniel Ricciardo. Os dois Ferrari também ficaram juntos, com vantagem mínima para Charles Leclerc sobre Carlos Sainz. George Russell e Sebastian Vettel ainda não tinham tempo marcado nesta fase da Q3, com o alemão a ver o seu primeiro tempo apagado por exceder limites de pista.

George Russell, numa tentativa única e a solo na pista, conseguiu o 7º melhor tempo, à frente dos dois Ferrari.

Lewis Hamilton conseguiu melhorar o seu tempo nos primeiros dois setores, mas uma escorregadela antes da última curva podia ter deitado tudo a perder, mas Verstappen não vinha a fazer grande volta. O inglês bateu o piloto da Red Bull, com Bottas no terceiro lugar. Leclerc ficou na frente de Perez, no 4º posto, com a desilusão dos McLaren que não fizeram melhor que os 6º e 7º melhor tempo, com vantagem para Norris sobre Ricciardo.

Russell conseguiu ficar à frente de Sainz e Vettel terminou no 10º posto.