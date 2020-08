GP Grã-Bretanha F1, Lando Norris: “Só na Q3 consegui as minhas melhores voltas”

Lando Norris vai partir para o seu Grande Prémio caseiro da quinta posição, partindo assim da terceira linha da grelha de partida.

No final, ao f1.com, Norris disse: “Estou muito feliz. Foi um qualificação difícil. Tive dificuldades na Q1, foi frustrante. Andei sempre atrás do Carlos, tanto na Q1 como na Q2. Na Q3, consegui finalmente colocar as minhas melhores voltas. Estou feliz também por ser a minha corrida caseira”.