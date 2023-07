GP Grã-Bretanha F1, Lando Norris: “pneus duros? não quis saber, estava em 2º e tudo fiz para lá ficar” | AutoSport

Lando Norris e Oscar Piastri asseguraram para a equipa o melhor resultado de conjunto do ano, e o primeiro pódio em mais de um ano de Grandes Prémios. Para o piloto, sétimo pódio da carreira na f1, e a segunda vez que fica em segundo lugar. Nesta corrida, teve que suster atrás de si um piloto sete vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton e lutou com o bicampeão em título e líder do campeonato, Max Verstappen: “Sim, foi uma corrida louca, mas em primeiro lugar quero agradecer a todos na equipa pelo excelente trabalho feito, nada disto seria possível sem o grande trabalho que eles fazem nos bastidores, foi uma fase final de corrida louca, especialmente com os pneus de composto mais duro. Fiz o que pude na fase inicial da corrida, durante o maior tempo possível, mas era uma longa corrida, mesmo assim, 2º lugar, foi fantástico” começou por dizer Lando Norris, cuja equipa optou por pneus duros aquando do último Safety Car ao contrário da maioria das restantes equipas: “a equipa é que toma as decisões, não quis saber, estava em segundo e tudo fiz para lá ficar… foi pena o Oscar (Piastri) sem o Safety Car teria sido terceiro, ele merecia”, disse.