GP Grã-Bretanha F1, Lando Norris: “a nossa corrida deve ser com a Alpine e a Alfa Romeo” | AutoSport

Lando Norris terminou a qualificação num bom sexto lugar, e vai partilhar a terceira fila da grelha com Lewis Hamilton. O inglês da McLaren está satisfeito por ter conseguido bater o do outro Mercedes, o de George Russell:

“Foi duro, especialmente quando chovia e depois parava, depois recomeçava de novo, foi muito difícil com a aderência, tentei fazer uma volta perfeita quando as condições estavam melhores, mas estou contente com o sexto lugar. É bom estar na frente de um Mercedes e não estar muito atrás de Hamilton. Penso que ele fez bons progressos na última volta e eu cometi alguns erros. Não foi um trabalho ideal da minha parte. Na corrida, penso que o Russell nos deve passar rapidamente, eles estão muito mais rápidos, e a nossa corrida deve é com a Alpine e a Alfa Romeo, com o Fernando (Fernando) e o (Guany) Zhou.

Penso que será uma boa corrida, especialmente com o Fernando. Temos estado numa boa posição este fim-de-semana, o que é um pouco surpreendente porque penso que somos a única equipa que não fez quaisquer melhorias. Muitas equipas trouxeram evoluções, por isso estar nesta posição é bom para nós. Se conseguir aguentar a posição, fico contente”.