GP Grã-Bretanha F1: Justificação da FIA para penalizar Hamilton | AutoSport

Ainda a corrida estava a decorrer e os comissários da FIA decidiram penalizar Lewis Hamilton pelo acidente com Max Verstappen. As opiniões dos fãs divergem e mesmo antigos pilotos ou responsáveis de equipas, pessoas que estão mais habituados a este cenário, as suas opiniões não são consensuais.

A verdade é que os comissários, com mais acesso a dados de telemetria e a outras imagens que não passam na transmissão, decidiram penalizar o piloto da Mercedes com 10 segundos na corrida, mais dois pontos de penalização.

A decisão está assente no facto de que para os comissários, Hamilton ter espaço do seu lado direito, falhar a trajetória e não conseguir evitar o toque em Max Verstappen.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

“Os comissários reviram as provas de vídeo e telemetria. Os carros 33 e 44 entraram na curva 9 com o carro 33 na frente e o carro 44 ligeiramente atrás e no interior. O carro 44 estava numa trajetória que não chegava ao apex da curva, com espaço disponível para o interior. Quando o carro 33 virou para a curva, o carro 44 não evitou o contacto e a frente esquerda do carro 44 tocou na traseira direita do carro 33. O carro 44 é julgado como tendo predominantemente a culpa”, pode-se ler no documento da FIA.