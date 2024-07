GP Grã-Bretanha F1: Isack Hadjar ‘substitui’ Sergio Perez no TL1

O piloto da F2, Isack Hadjar, que pertence ao programa de jovens pilotos da Red Bull, participará no primeiro treino livre do Grande Prémio da Grã-Bretanha, com a Red Bull, assumindo o carro de Sergio Perez.

De acordo com as regras da F1, cada equipa deve usar um ‘rookie’ em duas sessões de treinos livres por temporada. Hadjar, que está em segundo lugar na F2 em 2024, já teve vitórias em Melbourne e Imola. O jovem já participou de dois TL1 em 2023, um pela Alpha Tauri no México e outro pela Red Bull em Abu Dhabi.

Outros pilotos da F2, como Franco Colapinto e Ollie Bearman, também participarão do FP1. Hadjar dividirá as suas tarefas entre F1 e F2 no fim de semana. Enquanto isso, Perez espera melhorar o seu desempenho nas sessões seguintes.