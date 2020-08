GP Grã-Bretanha: F1 ‘impressionada’ com Nico Hulkenberg

“Parece que nunca saiu”. Lewis Hamilton, Max Verstappen e Valtteri Bottas mostraram-se impressionados com o que fez Nico Hullkenberg no seu regresso à F1, sete meses e três corridas depois. É verdade que foi há muito tempo, mas também foram poucas as corridas que esteve de fora, pelos motivos que todos sabemos, mas a atuação de Nico Hulkenberg, até agora neste fim de semana, tem sido positiva: “Definitivamente não é o melhor para o pescoço, chegar e correr. Este circuito é uma combinação bastante intensa de curvas, pelo que não ficaria surpreso se ele ficar dorido. Mas está em boa forma.. Estar bem preparado é importante, mas a compreensão do carro, é o mais importante de tudo. Ele é um grande piloto e se alguém podia fazer isto, será ele””, disse Hamilton.

Max Verstappen começou por dizer que viu o pescoço de Hulkenberg “pendurado para um lado”, mas mais a sério, “podes treinar o quanto quiseres, mas a primeira vez que andares num F1 com estas velocidades, especialmente aqui, vais ficar dorido. Por isso tenho 100% de certeza que quando ele acordou hoje o sentiu. Mas acho que isso não lhe interessa, ele está feliz por estar aqui e acho que ainda merece um lugar na grelha.”

Valtteri Bottas, destaca a experiência: “Acho que é um desafio grande com tão pouco tempo de aviso, mas ele fez alguns bons tempos. Ele tem uma grande experiência. Espero que ele tenha uma boa corrida”, disse Bottas.

Hulkenberg, que tem o famigerado recorde de ter arrancado para 177 Grandes Prémios sem nunca ter chegado ao pódio, começa esta corrida em 13º, com o seu companheiro de equipa, Lance Stroll em 6º na grelha. E se fosse desta que ‘Hulk’ matava o ‘borrego’?