GP Grã-Bretanha F1, Honda: “Na volta final, o Max estava no nível do modo de qualificação”

Nestes últimos Grandes Prémios temos ouvido muitas vezes um Max Verstappen frustrado: problemas de balanço do RB16 entre outras coisas. Mas no Grande Prémio da Grã-Bretanha, para além do segundo lugar, Verstappen também efetuou a volta mais rápida da corrida (1:27.097s).

De acordo com o responsável pelos motores Honda na Fórmula 1, Toyoharu Tanabe: “Na volta final, estivemos no nível do modo de qualificação. Agora temos de fazer um esforço para arranjar mais soluções. O balanço de poder na Fórmula 1 não vai mudar tão depressa. Claro que queremos melhorar, mas é difícil”.