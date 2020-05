GP Grã-Bretanha F1: Hipótese de correr no final do verão

O Grande Prémio da Grã-Bretanha está numa situação complicada, com as medidas de quarentena anunciadas pelo governo britânico – CLIQUE AQUI PARA VER MAIS – a fazer com que a corrida marcada para o fim de julho seja quase impossível. Porém, existe a hipótese do Grande Prémio correr-se no final do calendário europeu.

Segundo o the-race.com, existe a possibilidade de correr no fim do verão. Assim, após o Grande Prémio da Áustria, a hipótese Hungria ou Alemanha torna-se maior. De acordo com o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, uma excepção pode estar na calha: “Podemos encontrar uma hipótese de correr. Ou seja, ir à Áustria, depois ter outras corridas e por fim regressar à Grã-Bretanha. Espero que nessa altura as coisas estejam a melhorar”.

“Mas, temos de ser realistas. Para qualquer sítio que formos, vamos ser testados. Haverá muito mais dados sobre o pessoal da Fórmula 1. Então, porque não podemos ter um evento isolado? Não vamos interagir com multidões ou pessoas de fora. Somos um grupo específico, que está presente em cada evento”.

“Sabemos que a Áustria terá as primeiras corridas e depois vamos ter de ver para onde vamos. Acabámos todos de passar dois meses e meio em casa, pelo que ter quatro a cinco semanas fora não é a pior coisa do mundo, se isso significar começar a época”.

“Neste momento, o calendário da Fórmula 1 é muito flexível, porque não há multidões a assistir a estas corridas. É como estar num circuito de testes”.