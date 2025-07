GP Grã-Bretanha F1: George Russell vê luta a seis pela vitória

Quanto ao seu colega de equipa, Kimi Antonelli, o italiano foi cerca de três décimos mais lento, terminando em sétimo – mas irá perder três posições no domingo devido à penalização que recebeu por se ter envolvido num incidente com Max Verstappen na Áustria.

George Russell admitiu que teria aceitado de bom grado o quarto lugar na grelha para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, dado o início de fim de semana difícil para si e para a equipa. Após sessões de treinos livres com dificuldades, a Mercedes recuperou com a descida das temperaturas no sábado.

George Russell acredita que até meia dúzia de carros têm ritmo para lutar pela vitória no Grande Prémio da Grã-Bretanha, após uma qualificação surpreendente onde garantiu o quarto lugar. As mudanças nas condições meteorológicas em Silverstone trouxeram a Mercedes para a disputa, antecipando uma corrida renhida.

