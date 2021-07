GP Grã-Bretanha F1: Formato novo, mas quem aproveitou foram os mais experientes | AutoSport

As críticas a um novo formato de fim de semana de Fórmula 1 foram quase imediatas, mesmo sem se ter visto na prática como funcionava. Agora, depois de assistirmos a uma das 3 corridas sprint do ano, podemos tirar ilações com mais precisão.

É um fim de semana diferente, onde temos mais ação em pista. Os treinos são isso mesmo, treinos. Servem para testar e uma ou outra vez, andar a fundo para ver até onde se pode ir. É óbvio que os pilotos não forçaram na sprint, mas conseguimos ver lutas interessantes dentro de pista, que normalmente só ficam reservadas para domingo. E deu para ver que tirando uma ou outra exceção, neste tipo de corridas do “vai ou racha”, os pilotos mais maduros, mais experientes, são mais fortes e mais difíceis de ultrapassar. Kimi Raikkonen, Fernando Alonso e Sebastian Vettel foram dos pilotos que mais posições ganharam na sprint. Então Alonso… que forma para um veterano. Toda a sua experiência e “matreirice” ficaram bem vincadas em apenas 17 voltas.

A corrida de domingo mantém na mesma a sua “aura”. Será diferente, com estratégias mais complexas (como gostamos) e com mais incidentes, sendo na verdade o ponto alto do fim de semana.

Resumindo, até agora tem sido um fim de semana positivo, talvez Sergio Perez diga o contrário, mas são infelicidades que podem acontecer nas corridas.