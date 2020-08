GP Grã-Bretanha F1: Ferrari com SF1000 “extremamente difícil de pilotar”

Os pilotos de Ferrari, nomeadamente Charles Leclerc, mostraram-se preocupados pelo que dizem ser um SF1000 “extremamente difícil de pilotar” após os treinos livres de hoje. O monegasco foi quarto na segunda sessão, depois do que apelidou uma “abordagem radical” aos níveis de downforce do seu monolugar, mas que tiveram um efeito perverso, pois o carro ficou “extremamente difícil de conduzir” em Silverstone: “O ritmo de qualificação é um pouco melhor do que o que esperávamos, e isso é bom. Adotámos uma abordagem bastante radical com o nosso nível de downforce, e isso parece compensar na qualificação, mas não na corrida, por isso precisamos de analisar melhor os dados e ver o que vamos ter de fazer amanhã. O equilíbrio foi extremamente difícil de conseguir. Muito, muito difícil não cometer um erro, por isso precisamos claramente de fazer algo sobre isso porque, caso contrário, fazer muitas voltas como esta (ndr, a que lhe deu o seu melhor tempo de hoje) em corrida com este equilíbrio será um enorme desafio”, disse Charles Leclerc.

“Vamos tentar compreender o que podemos mudar para talvez sacrificar mais o ritmo de qualificação para sermos melhores na corrida”, concluiu o monegasco. Já Sebastian Vettel, que teve de ficar nas boxes durante o primeiro treino livre com um problema de intercooler, na segunda ses~sao, um problema com o pedal de travão limitou o seu tempo de pista.: “Foi um dia complicado. Tivemos um problema com o pedal do travão, e por isso estive fora do ritmo, porque aqui é preciso dar algumas boas voltas, e não tivemos muitas”, disse o alemão.