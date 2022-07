GP Grã-Bretanha F1, Fernando Alonso: “quero chuva porque seremos mais competitivos” | AutoSport

Fernando Alonso vai arrancar da sétima posição para o GP da Grã-Bretanha, numa qualificação em que tanto poderia ter ficado em quinto como em oitavo, tal foi o equilíbrio entre essas posições: “Senti-me confortável no carro tanto na Q1 como na Q2 à chuva, e penso que tínhamos mais para dar na Q3” começou por dizer embora admita que tal como sucedeu no Canadá em que foi segundo na grelha, na corrida a ‘verdade’ vem ao cimo e terminou numa posição que se coaduna mais com o andamento atual da Alpine: “Penso que não faria muita diferença qualificar-me mais À frente, pois penso que tanto o Russell como o Hamilton serão mais rápidos amanhã na corrida, que se deve correr o seco, mas eu quero chuva porque seremos ser um pouco mais competitivos, talvez para o top 5”, disse.