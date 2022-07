GP Grã-Bretanha F1, Fernando Alonso: “devia ter sido 4º, o Leclerc serpenteou várias vezes à frente do Hamilton” | AutoSport

Fernando Alonso foi um espectador privilegiado da luta pelo pódio que se desenrolou à sua frente. Sem carro para ir mais longe do que o quinto lugar, colocou-se de forma a aproveitar qualquer excesso dos três pilotos à sua frente e por várias vezes não esteve longe de aproveitar. À medida que as coisas iam ficando cada vez mais ‘selvagens’ à sua frente, Alonso manteve-se à espreita, e estava muito bem posicionado para, até, chegar ao pódio. Teria sido à socapa, mas os três à sua frente estiveram fantásticos, até no ‘cavalheirismo’: “Foi uma corrida divertida e estamos felizes por terminar na quinta posição. Esperava que houvesse algum drama no final, e talvez tivéssemos conseguido um pódio, devido a toda a ação, mas foi divertido estar a lutar entre eles dentro dos cinco primeiros lugares. Penso que a nossa posição final deveria ser realisticamente o quarto lugar porque vi Charles [Leclerc] serpentear várias vezes à frente do Lewis [Hamilton] e, comparado com o que me aconteceu no Canadá, acho que não é permitido e deveria levar uma penalização.

Olhando para o fim-de-semana como um todo, penso que o carro esteve muito bom e senti-me mais competitivo do que em quaisquer outras corridas até agora esta época. Executámos a nossa corrida muito bem e mostrámos um ritmo consistente. Espero que continuemos assim e espero que mantenhamos a nossa competitividade nas próximas corridas. Devo felicitar Carlos [Sainz] pela sua primeira vitória e, também, estou contente pelo Zhou e o Albon estarem bem após os seus incidentes na partida. Isto mostra até que ponto a segurança chegou nas corridas modernas de Fórmula 1″.