GP Grã-Bretanha F1, Esteban Ocon: “Forte desempenho como equipa”

A Renault teve mais ritmo no seu monolugar em corrida do que o desempenho dos seus pilotos na qualificação de sábado sugeriria. Ambos estiveram perfeitamente na luta no meio do pelotão. Ocon atrasou-se um pouco com a dupla paragem nas boxes dos dois pilotos da equipa, mas recuperou bem até sexto, com o seu carro a ganhar vida, ironicamente, com pouco combustível. Ficou na retina a ultrapassagem da Lance Stroll, que ocupou o seu lugar na Force India em 2019: “Estou muito contente com o resultado da equipa. Foi uma corrida muito divertida, muitas ultrapassagens, muitas batalhas e um bom resultado para terminar. Penso que esta corrida mostra como o nosso carro é rápido em corrida. Tivemos um forte desempenho como equipa. É um crédito para todos em Enstone e Viry pelo trabalho árduo entre Budapeste e esta corrida de Silverstone. Tivemos muitas discussões, e isso valeu muito a pena. Prova que precisamos de nos qualificar ainda melhor para facilitar a nossa vida no domingo. Temos outra oportunidade na próxima semana para fazer mais”, disse Esteban Ocon.