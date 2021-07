GP Grã-Bretanha, F1: E esta qualificação, hein? | AutoSport

Quem pensou que a qualificação de hoje pudesse ser mais um “passeio” de Max Verstappen, enganou-se. Começa logo por ser diferente por ser o GP de estreia do novo formato da sprint de qualificação, que se realiza amanhã. Mas também foi diferente, porque de repente Lewis Hamilton passa para o topo da tabela de tempo da sessão, sem ter “avisado”.

Não foi o mais rápido no treino livre, não foi o mais rápido da Q1 nem da Q2, para além da Mercedes ter passado a informação que as suas atualizações, embora transmitissem bons sinais, estas poderiam não lhes dar a vantagem necessária para serem melhores que os Red Bull. Um pouco de sandbagging misturado com a experiência passada da F1, com certeza enganou muita gente. Um pequeno lembrete, para os mais distraídos: embora Hamilton tenha sido o mais rápido da qualificação, este registo não conta como pole position – apenas para a sprint de qualificação – e como tal, o britânico ainda não passou para das 100 pole positions. Mas é o Pirelli King of Speed.

Mesmo esquecendo por momentos, o que se passou no topo da tabela de tempos, olhamos mais para baixo e vemos Sergio Perez e dois McLaren atrás de Charles Leclerc. Como se não “bastasse” o piloto da Ferrari ter sido melhor na sessão que os adversários diretos do campeonato, foi mais rápido que Perez num Red Bull.

Focando nos McLaren e nos últimos resultados de Daniel Ricciardo em qualificação, percebemos que o australiano ficou a apenas 0.002s de Norris. 0.002s de diferença entre um piloto que corre “em casa” e tem estado intratável e um piloto que alguns querem já enviar para outras paragens.

Descendo um pouco mais, ainda dentro dos 10 primeiros, assistimos a mais um passo em frente para aquilo que se espera que seja uma boa carreira de George Russell, independentemente da equipa. Este piloto tem de ficar na F1 e começa a ganhar o direito de escolher ficar numa equipa de topo. Oitavo lugar na Q3, à frente de Carlos Sainz e Sebastian Vettel (que viu o seu primeiro tempo apagado por não respeitar os limites de pista). Ficou a apenas 0.072s de Ricciardo. Foi menor esta diferença, que a registada entre Hamilton e Verstappen.

Fora dos 10 primeiros as surpresas não são assim tantas, mas é de destacar a conquista de Antonio Giovinazzi que passou para a Q2 e deixou para trás Yuki Tsunoda. Terminou a Q2

com melhor tempo que Lance Stroll (que passou à Q2 por uma pequena diferença para o tempo de Tsunoda).