GP Grã-Bretanha F1: Demora no recomeço para reparar barreira e erro no RB16 | AutoSport

Depois do acidente que envolveu Lewis Hamilton e Max Verstappen, com este a “voar” em direção à barreira protetora de pneus, a corrida foi parada sob bandeiras vermelhas e esteve assim durante algum tempo. Em declarações à publicação Motorsport-Total.com, Michael Masi explicou o porquê do período ter sido tão longo.

“Em primeiro lugar, a barreira de pneus teve de ser reparada. Para ajudar todos os envolvidos, tivemos a oportunidade de interromper a corrida e, neste caso, essa foi a resposta certa a este evento em particular.”

Foi também visível, que membros da Red Bull Racing estavam perto do RB16 de Verstappen antes deste ser retirado do local. Masi confirmou que devido a um erro na telemetria, foi pedido que elementos da equipa fossem ao local.

“O carro de Max teve um erro na telemetria. A equipa e nós, na FIA, não tivemos a oportunidade de determinar com confiança o estado do ERS do carro. Embora a luz de aviso no carro fosse verde, quisemos jogar pelo seguro e por isso enviámos dois mecânicos da Red Bull ao acidente para se certificarem de que o carro estava seguro antes de o começarmos a rebocar”.