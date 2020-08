GP Grã-Bretanha F1, Daniel Ricciardo: “Muito perto do pódio…”

Daniel Ricciardo terminou o Grande Prémio da Grã-Bretanha na quarta posição, tendo este resultado sido o seu melhor até agora em 2020. No final, Ricciardo estava satisfeito.

À f1.com, Ricciardo afirmou: “O ritmo no meio e no fim da corrida surpreendeu-me. Com ar limpo conseguiu puxar e estava perto dos McLaren e eles perto do Charles. Quando passei a linha da meta, vi o Charles a cerca de 1.1s, ou seja, estivemos muito perto do pódio”.

“Foi uma boa corrida para a equipa com o meu quarto lugar e o sexto do Esteban Ocon. Na próxima semana, com os pneus mais macios, vai ser interessante”.