GP Grã-Bretanha, F1: Coroa de louros e prémio Pirelli Speed King no novo formato | AutoSport

O GP da Grã-Bretanha traz, será já de si uma corrida interessante, mas no topo dos interesses para este fim de semana está a estreia em Silverstone da corrida sprint de qualificação.

Para a corrida de domingo não perder protagonismo – até porque essa é a que verdadeiramente conta para os interesses do campeonato – apenas os 3 primeiros pilotos receberão pontos. No entanto, a F1 preparou novos prémios para este novo formato.

O piloto que conquistar a pole para a corrida sprint, ou seja o mais rápido da qualificação (com o formato normal) de sexta-feira será coroado como rei da velocidade, com o prémio Pirelli Speed King. No final da corrida sprint, os 3 primeiros não têm direito a pódio (esse apenas se mantém na corrida), recebem uma coroa de louros, gesto com muita história no desporto motorizado.