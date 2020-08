GP Grã-Bretanha F1: Como vão os campeonatos

É fácil perceber que as coisas podem sempre mudar muito rapidamente, basta ver o que sucedeu hoje a Valtteri Bottas, e por um pouco, também a Lewis Hamilton, que furou mas ainda terminou na posição em que estava. A verdade é que em quatro corridas o inglês já leva 30 pontos de avanço para o seu colega de equipa, e mesmo sabendo-se que haverá pelo menos 16 corridas, três vitórias em quatro para Hamilton só mostra que está mais faminto que nunca.

Com este resultado, Max Verstappen está agora a 6 pontos de Bottas, mas como já percebemos, ninguém, pelo menos nos próximos tempos, se vai chegar sequer perto dos Mercedes cujos pilotos vão lutar entre si pelo título.

Seja como for, o ‘campeonato’ para lá dos três primeiros é outra música e esse tem tudo para ser fantástico até ao fim do ano. Para já o ‘líder’ é Lando Norris, que tem três pontos de avanço para Charles Leclerc. Alex Albon dificilmente chega ao campeonato da frente, mas é bem capaz de ganhar ‘este’, se ‘atinar’. Nota-se que está a ficar nervoso, pois sabe bem o que aconteceu aos antecessores.

Sergio Pérez vai atrasar-se um pouco, e como se viu hoje, Lance Stroll ainda não tem ‘cabedal’ para estas andanças, pelo menos consistência, embora possa fazer brilharetes aqui e ali.

Os Renault hoje também deram muito boa conta de si, os McLaren já sabemos que vão estar na linha da frente desta luta. Basicamente, mesmo que Albon e a Ferrari se cheguem à frente, McLaren, Renault, Racing Point e mais atrás a Alpha Tauri, vão dar-nos boas lutas, como hoje.

A mesma coisa nos construtores, Mercedes e meia Red Bull. O segundo Red Bull e a Ferrari logo se vê. O resto é luta sem quartel, pelo meio do pelotão e na cauda.