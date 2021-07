GP Grã-Bretanha F1, Charles Leclerc: “mostra que estamos no caminho certo” | AutoSport

Charles Leclerc saltou para a liderança da corrida no momento da saída de pista de Max Verstappen e liderou desde o recomeço até duas voltas do fim. Para o monegasco foi uma corrida com sabor agridoce, numa corrida onde deu tudo o que tinha.

“É difícil aproveitar a 100%. Claro que foi uma corrida incrível, dei não 100%, mas 200%. Dei tudo de mim, mas não foi o suficiente nas últimas duas voltas. Parabéns ao Lewis, ele fez um incrível trabalho e é espantoso ver tantos fãs nas bancadas. Foi agradável no carro, mas faltou um pouco mais de ritmo no fim da corrida.”

A Ferrari surpreendeu toda a gente ao conseguir lutar pela vitória com Leclerc aos comandos do SF21, até mesmo o piloto ficou algo surpreendido com o ritmo demonstrado durante a tarde.

“Definitivamente não esperávamos. Depois da qualificação sabíamos que estávamos competitivos, mas não tanto como estivemos na corrida, estivemos em luta pela vitória. Foi incrível, especialmente com os pneus médios, fomos rápidos, depois com os mais duros, comparado com a Mercedes, não estávamos tão bem. No geral, estivemos mais fortes do que costumamos estar.”

Para Leclerc, a corrida demonstrou que a equipa se encaminha para o topo e que a direção escolhida é a certa.

“A equipa está a trabalhar muito bem. Estou muito orgulhoso da equipa. Claro que, ter este tipo de corrida anima toda a gente, há muito trabalho, mostra que estamos no caminho certo e que devemos ir por aqui. Não vai ser um caminho fácil até ao topo, mas vamos dar tudo”.