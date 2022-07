GP Grã-Bretanha F1, Charles Leclerc: “ foi um dia complicado” | AutoSport

A Ferrari, liderou o único treino livre que permitiu às equipas trabalharem convenientemente, já que o primeiro foi em 90% acossado pela muita chuva, mas o dia não foi todo tranquilo para a Scuderia, uma vez que Charles Leclerc revelou que teve pequenos problemas com a unidade de potência, o que lhe dificultou ligeiramente a sua prestação no TL2. Leclerc terminou em quinto na segunda sessão de treinos, 0,255s atrás do rival Max Verstappen (Red Bull), depois de o piloto monegasco ter terminado em quarto lugar na sessão de treinos de abertura com chuva, em que rodou muito pouco: “Sim, foi um dia complicado. Na primeira sessão, não obtivemos muitos dados, apenas por causa do tempo e de muito poucas voltas, e na segunda sessão, tivemos bastantes problemas do meu lado, por isso, espero que amanhã possamos ter um dia um pouco mais limpo e ter as coisas a correr bem.

“Não sei se havia mensagens de rádio, mas no geral, tive algumas questões com a unidade de potência que estavam a dificultar muito a minha condução. Mas tudo bem, são pequenas configurações mais do que problemas, por isso vamos modificar para amanhã”, explicou.

Questionado se os problemas da unidade de potência o impediam de fixar uma volta mais rápida com os pneus macios no TL2, Leclerc respondeu: “Sim. Com os macios, foi muito, muito complicado de novo, por alguma razão. Não se sentia o carro tão bem como nos médios e, mais uma vez, tivemos aqueles pequenos problemas que não eram fáceis também de gerir. Mas no geral, penso que o desempenho está no carro, por isso, é positivo, e esperemos que amanhã possamos voltar a juntar tudo e ter um bom dia”.