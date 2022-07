GP Grã-Bretanha F1, Charles Leclerc: “este ano temos carro para lutar pela vitória” | AutoSport

A Ferrari chega a Silverstone com muita vontade de terminar com a sequência de seis triunfos seguidos da Red Bull. Charles Leclerc venceu dois dos três primeiros Grandes Prémios do ano, e quando se julgava que a Mercedes tinha sido substituída pela Ferrari na luta com os homens de Milton Keynes uma longa série de problema de fiabilidade e erros estratégicos levaram a que a Red Bull se afastasse significativamente em ambos os campeonatos. Mas talvez a Scuderia volte aos trilhos este fim de semana.

Fundamentalmente, o carro permanece rápido e capaz de lutar pelas vitórias, mas a ‘tal’ combinação de questões operacionais, estratégicas e mecânicas atrasou-os na luta.

No entanto, o Canadá foi algo parecido com um ‘reset’ para eles da última vez, com Charles Leclerc a fazer bom uso de uma nova – embora não atualizada – unidade de potência e uma nova asa traseira concebida para cortar o défice para Red Bull em termos de velocidade em linha reta, recuperando muito através do pelotão, começando a corrida lá atrás e terminando em quinto. O seu companheiro de equipa Carlos Sainz, entretanto, teve o seu melhor desempenho durante toda a temporada, e lutou pela vitória terminando em segundo. Diga-se em abono da verdade, uma luta que nunca deu sinais de poder vencer.

Contudo, a Ferrari deve ser rápida em Silverstone, com Carlos Sainz a ter agora também a nova asa traseira. Leclerc, entretanto, costuma dar-se bem no traçado do circuito de Northamptonshire, tendo terminado em terceiro e segundo nas últimas três corridas de Silverstone, apesar de ter um carro que fosse um concorrente ao pódio em pura performance: “Eu não sei [porque tenho sido tão forte em Silverstone]. Adoro-o. Só precisamos do primeiro lugar, agora! Gosto muito deste circuito. Considerando as últimas três vezes que aqui viemos, não tive o melhor carro para lutar pelas posições, por isso foram bons resultados. Mas este ano temos um carro para lutar pela vitória, por isso vamos para a vitória”.

É um motor novo, espero que sem problemas e que possamos ter um fim-de-semana limpo que nos falta desde Miami. Esperamos poder finalmente ter um bom fim-de-semana e chegar de novo à vitória”, disse.