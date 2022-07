GP Grã-Bretanha F1, Charles Leclerc: “a minha desilusão não deve ensombrar a vitória de Sainz” | AutoSport

Digno! Charles Leclerc deixou bem claro que não pretende que a sua frustração com o seu resultado ofusque de alguma maneira a vitória do seu companheiro de equipa, Carlos Sainz, que assegurou a primeira vitória da sua carreira. Um gesto muito digno, de um piloto que lutou contra o infortúnio das escolhas da sua própria equipa, dando tudo o que tinha…e não tinha: “Por muito que esteja desapontado, não quero que isso ensombre o que é uma primeira vitória espantosa do Carlos (Sainz). É um sonho tornado realidade para ele, penso que quando se é uma criança sonha-se com este momento e ainda mais especial quando é com a Ferrari. Portanto, ele precisa de desfrutar, é o seu dia, e agora espero que da próxima vez seja o meu”, disse Leclerc.