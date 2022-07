GP Grã-Bretanha F1, Carlos Sainz: “vai ser uma batalha mais equilibrada” | AutoSport

Carlos Sainz, piloto da Ferrari, liderou o segundo treino livre, terminando a sessão na frente de Lewis Hamilton. Max Verstappen disse que “não foi surpresa” que a Ferrari tenha sido a mais rápida na sexta-feira, e o espanhol complementou as palavras do neerlandês: “Penso que esperamos ser competitivos em todos os circuitos este ano, porque o carro é certamente muito competitivo, tal como o Red Bull, como o Mercedes, quando há um pouco menos de ‘solavancos’, e há um pouco mais de alta velocidade, por isso sim, penso que todos sabíamos que este fim-de-semana vai ser uma batalha mais equilibrada e, mais uma vez, parece que será isso que vai suceder” disse Sainz que acrescentou ainda que não havia “nenhuma razão” para que a Ferrari não possa replicar o seu ritmo no sábado, no TL3 e na qualificação: “Será interessante de ver. Hoje com o pneu macio fomos bastante competitivos, por isso não há razões para não pensar que amanhã podemos fazer um bom trabalho”, disse.