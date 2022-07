GP Grã-Bretanha F1, Carlos Sainz: “Não podia pedir por mais | AutoSport

Carlos Sainz foi o 40º vencedor de um GP de Fórmula 1. Na “casa” do mundial, em Silverston, o espanhol estreou-se a vencer uma corrida, depois de também ter conquistado a sua primeira pole position na qualificação de ontem.

No final da corrida, Sainz afirmou que o dia não podia ter sido melhor.

“É fantástico. Primeira vitória após 150 corridas com a Ferrari em Silverstone. Não podia pedir por mais. É um muito especial para mim, que nunca vou esquecer”, disse o piloto da Ferrari. “Hoje, também Lewis [Hamilton] teve um bom dia, mas conseguimos aguentar e estou muito feliz”.

A prova do piloto espanhol não foi fácil, tendo que ultrapassar alguns constrangimentos com os pneus médios na fase inicial da corrida.

“Não foi fácil. Tive muitas dificuldades com o equilíbrio do carro, especialmente no primeiro ‘stint’ com os pneus médios e com o Max [Verstappen] a exigir muito de nós nas curvas de alta velocidade. Mesmo com isso acreditei sempre que conseguia e tentei manter-me sempre motivado. Depois o Safety Car deu-me essa oportunidade. Conseguem imaginar os nervos nesse Safety Car, já que era a minha oportunidade. E depois, a vitória!”, concluiu Sainz.