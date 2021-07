GP Grã-Bretanha F1: Atualizações da Mercedes ajudaram a reduzir margem para a Red Bull | AutoSport

As atualizações que a Mercedes levou para Silverstone parece ter ajudado a reduzir ou ‘fechar’ a lacuna competitiva face à Red Bull. Lewis Hamilton e a Mercedes têm-se esforçado por minimizar o significado deste ‘pacote’ de atualizações que se preparavam para trazer para Silverstone, mas pelos vistos, os desenvolvimentos têm desempenhado um bom papel no regresso do W12 às lutas com os Red Bull.

Como se sabe, o Mercedes não foi adversário para o RB16B da Red Bull nas duas últimas corridas na Áustria, com Lewis Hamilton nos limites do seu carro sem conseguir qualquer resposta ao brilhante desempenho de Max Verstappen, tanto na qualificação como na corrida.

Em teoria, já se pensava que poderiam estar mais perto em Silverstone, mas depois do treino de sexta-feira, com Max Verstappen a bater Hamilton por uns espantosos 0,780s, duvidou-se até que na qualificação foi o que se viu.

Christian Horner, depois dessa sessão de treinos livres, avisou logo que a distância da Red Bull para a Mercedes não era, nem de perto, tão grande, alertando que a Mercedes esteve mais concentrada no ritmo da corrida do que na qualificação. E comprovou-se na qualificação…