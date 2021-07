GP Grã-Bretanha F1: Alterações no carro de Esteban Ocon podem ter resultado | AutoSport

Não foi um fim de semana vistoso para a Alpine, mas no final conseguiram colocar os dois pilotos nos pontos e com esse resultado, recuperaram 4 pontos no campeonato para a Aston Martin. Esteban Ocon teve direito a chassis novo para a corrida britânica e terminou nos pontos, no entanto ficou atrás de Lance Stroll da Aston Martin, a adversário direta da Alpine no campeonato.

O chassis que o piloto francês utilizou foi o mesmo que tinha, por exemplo, corrido em Portugal, para além da equipa ter trocado uma série de componentes. Alguns relatos dão conta que a equipa encontrou um pequeno problema na suspensão dianteira do carro, podendo explicar em parte, o melhor ritmo encontrado pelo piloto.

“Tenho quase a certeza que resolvemos o problema que tínhamos”, disse Ocon à The Race. “Não foi apenas uma mudança de chassis que fizemos, houve muitas outras coisas e outras partes que mudámos. Vimos algo e questionamos se essa poderia ser a razão. A única coisa que me interessa é que me sinto bem agora e assim que colocamos o carro [na pista] no treino, era competitivo como deveria ser”.

Pode o traçado de Silverstone ter mascado algum outro défice por parte do piloto, mas provando que as alterações introduzidas surtiram algum efeito, Ocon ficou a apenas 0.076s de Fernando Alonso na qualificação. Temos que recuar até ao Azerbaijão para encontrar uma margem tão curta entre ambos.

“Vendo o que se passou nas últimas três corridas, estávamos longe daquilo que vinha a ser o nosso desempenho antes. Estávamos muito mais lentos que o outro lado da garagem e o carro antes, tinha sido sempre capaz de estar dentro da Q3 ou perto disso e aí era onde deveríamos lutar, o que conseguimos neste fim de semana“.