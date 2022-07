GP Grã-Bretanha F1, Alex Albon também escapou ileso | AutoSport

Curiosamente, apesar do aparato do acidente de Guany Zhou, piloto da Alfa Romeo, este foi-lhe dada alta médica ainda no centro médico do circuito o que não sucedeu com Alexander Albon, cujo acidente pode ter passado mais despercebido pois foi muito menos espetacular, mas foi bem mais perigoso para o piloto. Uma pancada ‘seca’ de frente é sempre perigosa, e por isso Albon teve que ser transportado para o hospital de Coventry para exames mais profundos e preventivos: “Estou muito contente por todos os outros envolvidos no incidente da primeira volta estarem bem. Obrigado a todo o pessoal médico da pista e do Hospital de Coventry.

É uma pena que a nossa corrida tenha terminado quase antes de ter começado, mas já estamos totalmente concentrados na corrida da Áustria. Venha a próxima”, disse o piloto anglo-tailandês.